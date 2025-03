Grupo de dez homens assalta casal que esperava ônibus em São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 14h34 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h01 ) twitter

Um casal foi assaltado por um grupo de dez criminosos na avenida Mário de Andrade, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. As vítimas aguardavam um ônibus quando foram abordadas e tiveram seus celulares e outros pertences roubados. Durante a ação, que durou 15 segundos, houve troca de socos e chutes. As imagens do assalto, capturadas por um morador, estão auxiliando a polícia nas investigações. A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas ninguém foi preso até o momento.

