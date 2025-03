Homem é sequestrado após marcar encontro por aplicativo na zona leste de São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 03/03/2025 - 10h21 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 46 anos foi sequestrado após marcar um encontro por um aplicativo em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. A vítima, que conversava com a suposta mulher há cerca de 15 dias, foi cercada por cinco criminosos, dois deles armados. Ele foi colocado no banco traseiro do próprio carro e levado para uma área isolada, onde foi obrigado a realizar transferências bancárias e fornecer senhas. Além disso, teve o celular e o veículo roubados. O carro foi posteriormente encontrado, mas até o momento, nenhum dos suspeitos foi preso.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa