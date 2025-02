Homem furta celular de dono de churrascaria onde pediu emprego Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 17h48 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h13 ) twitter

Um homem foi flagrado furtando o celular do dono de uma churrascaria onde havia acabado de pedir um emprego como garçom. O suspeito já havia trabalhado no restaurante servindo mesas no passado. O caso está sendo investigado.

