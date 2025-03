Ana Castela anuncia nova fase na carreira e se nega a cantar músicas com duplo sentido

A cantora Ana Castela decidiu dar as boas-vindas para uma nova fase na carreira. A sertaneja disse que não quer mais cantar músicas com duplo sentido e que a prioridade, a partir de agora, são letras mais leves. Um dos motivos é o sucesso que ela faz com o público infantil. Confira os detalhes!



