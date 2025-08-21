Logo R7.com
Após relatar dificuldades, Maria Gladys é confirmada em novo filme com Marcos Caruso

Nome da produção ainda não foi divulgado, mas a atriz, de 85 anos, já apareceu na leitura do texto

Hora da Venenosa|Do R7

Após enfrentar rumores de abandono familiar e assumir que passou por dificuldades financeiras, Maria Gladys, de 85 anos, está de volta ao trabalho. A atriz apareceu na leitura do texto de um novo filme ao lado de Marcos Caruso. Anteriormente, ela disse estar "louca para trabalhar".

