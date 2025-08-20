Assessoria de Gato Preto diz que influenciador já foi solto após bater o carro em SP

Imagens exclusivas mostram o momento do acidente de carro sofrido por Gato Preto e Bia Miranda nesta quarta-feira (20), em avenida de São Paulo. O veículo de Gato Preto, avaliado em R$ 1,5 milhão, deu perda total e atingiu outra pessoa. "Está suave, vou comprar outro", disparou o influenciador digital. Após o ocorrido, Gato Preto foi preso.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!