Assessoria de Gato Preto diz que influenciador já foi solto após bater o carro em SP

Criador de conteúdo e Bia Miranda se envolveram em acidente nesta quarta-feira (20) e deram perda total em carro de R$ 1,5 milhão

Hora da Venenosa|Do R7

Imagens exclusivas mostram o momento do acidente de carro sofrido por Gato Preto e Bia Miranda nesta quarta-feira (20), em avenida de São Paulo. O veículo de Gato Preto, avaliado em R$ 1,5 milhão, deu perda total e atingiu outra pessoa. "Está suave, vou comprar outro", disparou o influenciador digital. Após o ocorrido, Gato Preto foi preso.

