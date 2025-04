Assessoria de Wesley Safadão nega que o cantor tenha doença sem cura; entenda

Wesley Safadão esclarece rumores sobre seu estado de Saúde . O cantor foi diagnosticado com hérnia de disco, já tratada com cirurgia, e não com artrose, como divulgado por alguns portais. Sua assessoria nega o diagnóstico de artrose e confirma que Wesley está em acompanhamento médico após sofrer dores intensas que o impediram de andar. Ele seguirá com sua agenda de shows.



