Veja no quadro A Hora da Venenosa desta quarta (2): Ciúme? Caio Castro falta à cerimônia de casamento da melhor amiga Giovanna Lancellotti. E ainda: eterna 'Tiazinha', Suzana Alves anuncia fim do casamento de 15 anos com ex-tenista.



