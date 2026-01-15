Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (15)

Veja no quadro A Hora da Venenosa desta quinta (15): Fafá de Belém aciona a polícia após ataques e difamação nas redes sociais. E ainda: Acima do peso, plástica e barraco: entenda o que aconteceu entre Claudia Alencar e Katia D'Angelo



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!