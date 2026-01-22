Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (22)
Veja no quadro A Hora da Venenosa desta quinta (22): Luana Piovani se irrita com fotógrafo ao ser flagrada em shopping no RJ. E ainda: Secretário de Cabo Frio (RJ) rebate Naldo após crime ambiental: 'Informação não falta'.
