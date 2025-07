Veja no quadro A Hora da Venenosa desta sexta (11): Camila Queiroz esconde gravidez com sucesso e espera cinco meses para anunciar aos fãs. E ainda: Caio Castro é acionado na Justiça por casal que pede bloqueio das contas do ator.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!