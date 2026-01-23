Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta sexta (23)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
João Augusto Liberato diz que gosta de loiras e dispara: ‘Procurando uma mulher’. E ainda: Michel Teló revela que faz lista de quem esqueceu seu aniversário.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Príncipe Harry acusa jornal internacional de colocar escuta em seu telefone
Elton John, Elizabeth Hurley e Sadie Frost também estão envolvidos no processo contra o DailyMail
Felipe Prior não pode mais recorrer de condenação por estupro
Superior Tribunal de Justiça confirma pena e encerra possibilidade de recurso
Cleo Pires chama Orlando Morais de 'pai' e se declara nas redes sociais
Apesar de ser filha de Fábio Jr., a artista convive mais com o marido de Gloria Pires do que com o cantor
Michel Teló revela que faz lista de quem esqueceu seu aniversário
Cantor confessou que não gosta quando deixam a data 'passar em branco'
João Augusto Liberato diz que gosta de loiras e dispara: ‘Procurando uma mulher’
Filho de Gugu estreia quadro especial no Domingo Espetacular deste final de semana (25)
Fã sobe nos ombros do namorado para chamar atenção de Pablo do Arrocha; veja o vídeo
Cena inusitada durante o show do cantor viralizou nas redes sociais
Filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger revela que escreveu música sobre término de namoro
Lucas Jagger ainda acusou o homem que o abordou nas ruas de Nova York de ser grosseiro
Filho de David e Victoria Beckham diz que os pais são teatrais e fingem na internet
Brooklyn Beckham está em pé de guerra com os pais e acusa os artistas de inventarem mentiras sobre Nicola Peltz
Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (22)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Luana Piovani se irrita com fotógrafo ao ser flagrada em shopping no RJ
Atriz apareceu nervosa nas redes sociais xingando o paparazzo
Secretário de Cabo Frio (RJ) rebate Naldo após crime ambiental: 'Informação não falta'
Cantor alimentou gaivotas em passeio de lancha, foi notificado e justificou que não sabia da existência de uma lei
Filho de Fábio Jr. diz que sente falta da presença do pai
Záion já falou nas redes sociais sobre a ausência paterna e, agora, o assunto voltou a causar
Deborah Secco se declara para o primeiro namorado após fim de casamento
Atriz dedicou textão romântico para o produtor musical Dudu Borges: "Paz no caos"
Jojo Todynho rebate especialista em etiqueta após críticas ao seu comportamento
Cantora respondeu com ironia depois de ser chamada de "deselegante"