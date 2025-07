Veja no quadro A Hora da Venenosa desta terça (1º): Instituto Marília Mendonça é alvo de tentativas de golpe e faz alerta ao público. E ainda: ex-funcionária de Alexandre Pires é condenada por desviar R$ 1,5 milhão das contas do cantor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!