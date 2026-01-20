Logo R7.com
Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta terça (20)

Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Hora da Venenosa|Do R7

Veja no quadro A Hora da Venenosa desta terça (20): Virginia Fonseca fica sabendo em live que a mãe sofreu acidente de carro. E ainda: Xanddy Harmonia é substituído por Belo em show após ser internado às pressas.

