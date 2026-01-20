Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta terça (20)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Veja no quadro A Hora da Venenosa desta terça (20): Virginia Fonseca fica sabendo em live que a mãe sofreu acidente de carro. E ainda: Xanddy Harmonia é substituído por Belo em show após ser internado às pressas.
Últimas
Julio Iglesias nega acusações de assédio de ex-funcionárias: 'Profundamente triste'
Advogados defendem que o caso não é isolado e apontam a existência de um esquema de vítimas
Ronaldinho Gaúcho surge em foto rara com sobrinhas e chama atenção por semelhança
Rosto do ex-jogador e das jovens virou pauta de um desafio no Balanço Geral
Xanddy Harmonia é substituído por Belo em show após ser internado às pressas
Cantor de axé está tratando uma gastroenterite infecciosa e deve ficar mais alguns dias em observação
Passaia comemora um ano no Balanço Geral e relembra melhores momentos no programa
Apresentador assumiu o comando em 2025, após a saída de Reinaldo Gottino para o Cidade Alerta
Virginia Fonseca fica sabendo em live que a mãe sofreu acidente de carro
Influenciadora tomou um susto, falou palavrão e precisou interromper a transmissão ao lado da sócia, Samara Pink
Saory Cardoso pede carro grande para levar os filhos que quer ter com Dudu Camargo
Casal enfrentou um desafio automobilístico em São Roque (SP), nesta segunda-feira (19), durante o Balanço Geral
Lucas Lima apresenta nova namorada à família; saiba quem é
Cantor assumiu romance com a fotógrafa e publicitária Nina Forlin, que foi até Porto Alegre (RS) só para conhecer os familiares do amado
Polêmica da demissão: Luciana Gimenez publica vídeo chorando após desabafo de Daniela Albuquerque
"Estou bem emotiva", desabafou a apresentadora após ser dispensada da RedeTV! após 25 anos
Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta segunda (19)
Vídeo falso de IA com Renato Aragão viraliza e revolta família do humorista
Lívian Aragão, filha do comediante, criticou a gravação e alertou sobre o impacto da desinformação na internet
Passaia comemora aniversário de 50 anos com surpresa no Balanço Geral: 'Obrigado por sempre'
Dudu Camargo, Renato Lombardi e Fabíola Reipert ainda invadiram a casa do apresentador com buzina e confete
Julio Iglesias aparece agarrando e beijando apresentadora de TV em vídeo de 2005
Internautas resgataram casos de importunação do espanhol após acusações de assédio sexual virem à tona
Paolla Oliveira ganha 12 mil rosas vermelhas de admirador secreto
Após o término com Diogo Nogueira, parece que a atriz já tem novos “contatinhos” na agenda
