Bia Miranda confirma separação de Gato Preto após traição e acidente

Bia Miranda anunciou o fim do namoro com Gato Preto após descobrir uma traição. O relacionamento teria terminado após uma discussão no carro onde, depois, eles se envolveram em acidente em São Paulo. Bia foi para um hotel, enquanto Gato Preto voltou para seu apartamento. O influenciador digital foi pego com outros duas mulheres e levado pela polícia. Nas redes sociais, Bia alegou já sabia da "pulada de cerca" antes mesmo da divulgação da traição.



