Briga de irmãos: Emicida leva a melhor contra Fióti em primeira decisão da Justiça

Novidade no processo (e na briga) entre Emicida e o próprio irmão e sócio, Evandro Fióti. O juiz responsável pelo caso negou o pedido de Fióti para acessar as contas e, ainda, receber informações fiscais da empresa LAB Fantasma, que mantinham juntos. A Justiça também questionou o interesse do sócio de Emicida, já que ele saiu da sociedade. Lembrando que Emicida acusa Fióti de desviar R$ 6 milhões do caixa da empresa. A Hora da Venenosa entrou em contato com os irmãos, que não se pronunciaram até o momento.