Carlinhos Maia se pronuncia após andar de quadriciclo em área proibida de Alagoas: ‘Não fazia ideia'

Carlinhos Maia causou ao aparecer andando de quadriciclo em área proibida de Jequiá da Praia, em Alagoas. Logo, os vídeos publicados pelo influenciador digital viraram polêmica na internet. Segundo o ICMBio, a proibição de veículos motorizados no local se deve à presença e à proteção de tartarugas marinhas. Agora, segundo as autoridades, as medidas cabíveis devem ser tomadas. Carlinhos veio a público em suas redes sociais pedir desculpas. “Eu não fazia ideia que era de preservação de tartarugas, não tinha nenhuma placa”, declarou.