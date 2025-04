Chrigor lamenta ter sido proibido de ir ao casamento da filha por causa de briga

Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, revelou que foi proibido de ir ao casamento da filha Sofia. Em podcast, ele explicou que, devido a desentendimentos com a família da ex-mulher, ele não pôde ir à cerimônia tão importante. Além disso, Chrigor também enfrentou um momento delicado com a morte da sogra dias antes do casamento. Entenda!



