Climão! Grupo de pagode Sintonia A3 faz show no chão após ser impedido de usar o palco

Que climão! O grupo de pagode Sintonia A3 fez um show no chão após ser impedido de usar o palco. Os músicos estavam se apresentando antes da Turma do Pagode, que foi duramente criticada. Um dos integrantes do Sintonia A3 falou nas redes sociais e acusou a produção da Turma do Pagode de jogar os pertences do grupo para fora do camarim. “Minha admiração por vocês eu perdi”, declarou. Confira o vídeo!



