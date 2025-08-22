Criança que aguardava para ver Henrique e Juliano é expulsa de palco em show

Uma menina de dez anos passou por momentos de constrangimento durante um show de Henrique e Juliano. Isso porque Nicole subiu em uma passarela ao lado do palco com a autorização da produção da dupla, mas acabou levando gritos de uma funcionária, que a expulsou de lá. A menina chorou muito pelo susto e por não ter conseguido conhecer os sertanejos, de quem é muito fã. Para A Hora da Venenosa, Nicole falou sobre o que aconteceu: "Medo que eu estava daquela mulher". Entenda!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!