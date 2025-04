Cristiana Oliveira revela que Elizabeth Savalla e Betty Lago não se davam bem em novela

Cristiana Oliveira participou de um podcast e resolveu relembrar a relação com as atrizes Elizabeth Savalla e Betty Lago. Segundo Cristiana, as duas "Betes" não se davam bem e brigaram nos bastidores de uma novela. Antes da confirmação, já rolavam boatos de que existia um ciúme entre as duas. "Tiveram um probleminha", disse Cristiana. A atriz ainda disse que também teve um desentendimento com Betty, mas que logo passou. "Comigo, eu resolvo rapidinho", disparou. Assista!