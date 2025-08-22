Deboche? Manoel Gomes diz que está vendendo churros na rua e fatura R$ 100 por dia

Manoel Gomes publicou um vídeo em que aparece vendendo churros nas ruas de São Paulo e disse que fatura R$ 100 por dia. Internautas apontaram uma provocação do cantor para a ex, Diva Gomes, que começou a vender algodão-doce em Praia Grande (SP) para ganhar dinheiro após ser "abandonada" por Manoel. Confira!



