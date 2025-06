Documentário inédito celebra 10 anos da Hora da Venenosa

A Hora da Venenosa, quadro do Balanço Geral , estreou em 2014 e cresceu em popularidade ao longo dos anos. O formato inclui apresentadores de diferentes estados brasileiros compartilhando notícias de celebridades. Para comemorar os dez anos de história, um documentário foi produzido, destacando a trajetória e impacto do quadro. O documentário está disponível no PlayPlu, plataforma de streaming da RECORD .



