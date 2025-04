Entenda as manias de Eduardo Costa e por que o cantor tem 'pavor' de sair de casa

Por trás de Eduardo Costa existe um homem metódico! A esposa do cantor, Mariana Polastreli, revelou nas redes sociais que ele tem "pavor" de sair de casa e, quando precisa ir para algum lugar, volta assim que consegue. Mariana ainda disse que Eduardo faz questão de ter as mesmas marcas de roupas de cama e produtos à disposição quando está viajando a trabalho. E a responsabilidade de arrumar tudo para ele é da equipe! “Como se ele estivesse em casa”, explicou a esposa do cantor. “Tudo que tem em casa, ele tem na estrada ou no hotel”, completou.