Esposa de Leonardo diz que cantor vai viajar e dispara: 'Estou de olho em você'

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, mostrou em vídeo o sertanejo se preparando para viajar e disparou: “Não fica nem um dia em casa”. A mulher do sertanejo ainda continuou: “Estou de olho em você”. O cantor por sua vez riu e brincou: "Sou cachorro de rua, todo dia tem que ir buscar no canil". Assista ao vídeo!



