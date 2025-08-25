Exclusivo: Matheus e Kauan falam com A Hora da Venenosa sobre novo projeto na praia

Inédito! A dupla sertaneja Matheus e Kauan contaram com exclusividade para A Hora da Venenosa detalhes sobre o novo projeto musical na praia. A dupla revelou que a inspiração para a criação do novo projeto se deu por uma gravação de um DVD em Brasília (DF). Matheus ainda falou de outras pessoas que estavam usando suas composições com Kauan sem autorização. Assista ao vídeo!



