Exclusivo: Victor Fasano confirma versão de Maitê Proença em polêmica sobre saída de novela

A polêmica envolvendo a saída de Maitê Proença de uma novela teve um novo pronunciamento. Agora, o ex-namorado da atriz na época, Victor Fasano, confirmou a versão dela em áudio enviado para A Hora da Venenosa. Lembrando que Maitê declarou recentemente em entrevista que mataram a sua personagem em uma produção por causa do interesse do diretor, no caso Wolf Maya, em Victor Fasano. "Da noite para o dia resolveram matar [a personagem] da Maitê. Percebia-se que era uma indisposição do diretor com ela, mas ninguém sabia o motivo", contou Victor. "Situação muito desagradável", completou o ator. Quem também havia se pronunciado foi Miguel Falabella, que saiu em defesa de Wolf e chamou a história de Maitê de "delírio".



