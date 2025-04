Fãs de Gusttavo Lima tentam arrecadar valor milionário para contratar show exclusivo do cantor

Amor de fã não tem limites? Após o movimento das fãs de Luan Santana, agora, as admiradoras de Gusttavo Lima estão arrecadando um valor milionário para contratar show exclusivo e intimista do cantor. Denise, fã do Embaixador, falou com A Hora da Venenosa e pediu a ajuda do próprio Gusttavo para completar o cachê e realizar o sonho do grupo. “Queremos um momento só nosso, tudo está sendo preparado com muito amor, planejamento e dedicação”, declarou. “Dizem que o Gusttavo não sai de casa por menos de R$ 2 milhões”, informou Keila Jimenez.