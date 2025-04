Filho de Faustão revela postura do pai quando trabalharam juntos: ‘Só jogava casca de banana’

O filho mais velho de Faustão, João Silva, revelou em podcast que o pai não facilitou a sua vida quando estreou na televisão. Segundo João, enquanto trabalharam juntos, o apresentador ‘só jogava casca de banana’ e ‘bombas’ para ele resolver no dia a dia. "Nos primeiros seis meses, tudo que podia fazer para me prejudicar, ele fazia", declarou. "As facilidades que tive por conta de onde eu fui criado abriram muitas portas para mim", completou o filho de Faustão.