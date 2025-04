Flávia Alessandra revela que quase trabalhou com Xuxa antes de filme ser cancelado

Flávia Alessandra passou em um teste para fazer um filme com Xuxa, mas, depois de se animar, descobriu que o projeto foi cancelado. A atriz tinha apenas 12 anos e falou sobre o sonho frustrado em seu podcast com a filha. Ela disse que chegou a provar figurinos, fazer aulas e até se preparar com o diretor. "Eu sonhava em atuar com a Xuxa, quase entrei em depressão", contou Flávia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!