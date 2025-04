Galã nos anos 1990, Chris O'Donnell abandona carreira de ator e vira pizzaiolo

Conhecido por interpretar o Robin em 'Batman' e participar de 'Perfume de Mulher', Chris O'Donnell abandonou a carreira de ator para virar pizzaiolo. "Parece que as coisas não deram tão bem para ele", comentou Keila Jimenez. Segundo rumores, Chris faz e, às vezes, até entrega os pedidos na casa dos clientes. Ele é casado há 25 anos com a mesma mulher e tem cinco filhos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!