Giovanna Ewbank fica revoltada com o valor do café em aeroporto: 'Não tem para onde correr'

Gente como a gente! Milionária, Giovanna Ewbank se revoltou com o valor do café no aeroporto. A apresentadora usou as redes sociais para reclamar dos preços do cappuccino, que custava R$ 26, e do café com leite, que saía pela bagatela de R$ 21. Giovanna sugeriu mudar de estabelecimento para buscar um mais barato, mas, depois, descobriu que a outra cafeteria cobrava quase o mesmo valor. Ela ainda foi chamada de “pão dura” pelo marido, Bruno Gagliasso. “Não tem para onde correr”, desabafou Giovanna.