Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Guilherme Fontes passará por novas cirurgias para tratar problemas de saúde

Ator explicou que fará tratamento de hérnia e também procedimentos no joelho e no pé

Hora da Venenosa|Do R7

Guilherme Fontes fará uma série de novas cirurgias para tratar de problemas de saúde. Após ter passado por uma operação no ouvido no início de agosto, o ator passará por procedimentos no joelho e no pé, além de tratar uma hérnia. O ator explicou que resolveu parar para se cuidar.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • a-hora-da-venenosa
  • Hérnia
  • Saúde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.