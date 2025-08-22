Guilherme Fontes passará por novas cirurgias para tratar problemas de saúde

Guilherme Fontes fará uma série de novas cirurgias para tratar de problemas de saúde. Após ter passado por uma operação no ouvido no início de agosto, o ator passará por procedimentos no joelho e no pé, além de tratar uma hérnia. O ator explicou que resolveu parar para se cuidar.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!