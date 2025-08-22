Henrique e Juliano esclarecem expulsão de criança de 10 anos do palco durante show

Lembra daquela mulher que gritou com uma garotinha de dez anos durante o show de Henrique e Juliano? Agora, temos um esclarecimento da dupla sertaneja. Segundo os cantores, a mulher que expulsou a criança do palco não faz parte da equipe deles. As únicas mulheres que viajam com Henrique e Juliano são as duas backing vocal e, esporadicamente, a assessora de imprensa deles. Segundo a equipe dos cantores, o lugar que Nicole estava era perigoso, já que era uma rampa de carga e descarga, e que a intenção era proteger a integridade da criança. Veja!



