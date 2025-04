Luana Piovani sai em defesa da ex de Cauã Reymond e ataca o ator: 'Famoso escroto'

Luana Piovani se meteu na história de Mariana Goldfarb e saiu em defesa da modelo nas redes sociais. Isso porque Mariana, que é ex-mulher de Cauã Reymond, publicou um vídeo reclamando dos comentários que recebe pedindo para que supere o divórcio com o ator. Lembrando que ela já veio a público várias vezes falar sobre o relacionamento tóxico que teria vivido com Cauã. Em seu perfil nas redes sociais, Luana apoiou Mariana e resgatou uma publicação que indicava que o artista falava sobre o corpo da modelo durante o relacionamento. "Famoso escroto", escreveu a ex de Pedro Scooby. Veja!