Luva de Pedreiro é condenado a pagar quase R$ 6 milhões ao ex-empresário por quebra de contrato

Luva de Pedreiro, nome artístico de Iran Ferreira, foi condenado a pagar quase R$ 6 milhões ao ex-empresário, Allan Jesus, por quebra de contrato. O juiz declarou que o sucesso e a projeção do influenciador digital é resultado do trabalho do profissional. E, ainda, que Luva de Pedreiro tinha, sim, conhecimento das cláusulas quando assinou o contrato. O influenciadora ainda pode recorrer da decisão. Antes da sentença, Luva tentou um acordo oferecendo R$ 2,5 milhões, mas o empresário recusou.



