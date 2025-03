Maiara, da dupla com Maraísa, é flagrada aos beijos com o ex, Matheus Gabriel

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, foi flagrada aos beijos com o ex, Matheus Gabriel. Eles estavam no Ceará, em cima de um trio elétrico, quando se renderam à paixão. Os pombinhos anunciaram a separação em outubro de 2023, tiveram uma recaída em agosto do ano passado e agora foram novamente vistos juntos. Confira!



