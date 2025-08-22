Marcos, da dupla com Belutti, recebe bronca em bilhete após estacionar moto: 'Tenha mais empatia'

Marcos, que faz dupla com Belutti, encontrou um bilhete em sua moto após estacionar em um local para ir jogar tênis. Primeiro, o cantor achou que era uma multa, depois pensou que era a mensagem de uma fã. Mas, na verdade, o autor do bilhete mostrou descontentamento pelo cantor ter bloqueado a passagem de uma porta e também de uma vaga. "Tenha mais empatia", dizia o papel. Depois, Marcos se desculpou em vídeo nas redes sociais.



