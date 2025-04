Marcus Majella paga mais de R$ 10 mil para assistir ao show de Beyoncé nos EUA

Marcus Majella pagou mais de R$ 10 mil para assistir à estreia da turnê 'Cowboy Carter', de Beyoncé, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, o ator publicou registros de como foi a experiência. "Praticamente, o suor da Beyoncé cai em você, de tão perto que fica", brincou Keila Jimenez. "Mas são R$ 10 mil para ficar na seca, com fome, com sede e talvez com vontade de ir ao banheiro", explicou a jornalista.



