Maria Gladys revela detalhes do namoro com Roberto Carlos: ‘Carinhoso e companheiro’

Em entrevista recente, Maria Gladys revelou detalhes do namoro que teve com Roberto Carlos no final da década de 1950, quando tinha apenas 16 anos. A atriz, de 85 anos, reclamou que o cantor não responde mais às suas mensagens. Ela também relembrou como foi o relacionamento na época, que começou em um clube de rock. "Carinhoso e companheiro, mas depois sumiu", declarou Maria Gladys. E ainda sobrou tempo para a atriz cobrar a passagem de sua neta brasileira-britânica, Mia Goth.



