Marieta Severo visita Marcos Oliveira, o eterno Beiçola, no Retiro dos Artistas

Atriz vai frequentemente à instituição onde está o colega de profissão e faz inúmeras doações ao local

Hora da Venenosa|Do R7

Essa família realmente é muito unida! Marieta Severo, a inesquecível Dona Nenê, visitou seu grande colega de profissão Marcos Oliveira, o eterno Beiçola, no Retiro dos Artistas. A atriz vai frequentemente à instituição onde está o colega de profissão e faz inúmeras doações ao local. Inclusive, a casa onde Marcos mora hoje foi construída com a ajuda de Marieta. Assista ao vídeo!

