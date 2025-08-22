Meryl Streep revela qual ator tem o melhor beijo e diz que se apaixonou em cena
Atriz, de 76 anos, confessou que Robert Redford é o dono desse posto disputado
Em assunto de beijo, eles são especialistas! Meryl Streep revelou que o beijo mais inesquecível foi com Robert Redford, durante as filmagens do filme 'Entre Dois Amores', em 1985. A atriz ainda disse que se apaixonou por ele após repetir a cena várias vezes. Glenn Close e Sharon Stone também confessaram que tiveram uma troca de saliva memorável com Redford. Confira outros beijoqueiros de primeira!
