Meryl Streep revela qual ator tem o melhor beijo e diz que se apaixonou em cena

Em assunto de beijo, eles são especialistas! Meryl Streep revelou que o beijo mais inesquecível foi com Robert Redford, durante as filmagens do filme 'Entre Dois Amores', em 1985. A atriz ainda disse que se apaixonou por ele após repetir a cena várias vezes. Glenn Close e Sharon Stone também confessaram que tiveram uma troca de saliva memorável com Redford. Confira outros beijoqueiros de primeira!



