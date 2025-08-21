Logo R7.com
Ousadia ou coragem? Ivete Sangalo recebe pedido inesperado de admirador comprometido

Fã revelou uma traição durante a gravação do DVD 'Clareou' e implorou para a cantora não divulgar as imagens do momento

Ousadia ou coragem? Um admirador fez um pedido inesperado para Ivete Sangalo durante a gravação do DVD 'Clareou'. O fã revelou que cometeu uma traição e pediu à artista, por meio das redes sociais, para não divulgar as imagens do momento. A cantora respondeu: “Amor, está com medo de quê? Vou mostrar quem é”. Assista ao vídeo!

