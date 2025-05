Pode parcelar? Renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert tem bolo de R$ 48 mil

Sempre há motivo para comemorar! E é por isso que Roberto Justus e a esposa, Ana Paula Siebert, uniram os dez anos de casamento e o aniversário do apresentador para fazer um festão em São Paulo, que contou com a presença das ex-mulheres dele e de vários famosos. O bolo da celebração chamou atenção, já que tinha dez andares, demorou 50 horas para ficar pronto, custou R$ 48 mil e teria ficado intacto — sem nem um pedaço servido. A explicação seria que tinham mais de três mil doces espalhados pelo evento. "[Eles] acabaram com as flores e as rendas do mundo", brincou Keila Jimenez.



