Prefeitura de SP lamenta vídeo de Danilo Gentili e chama atitude de ‘comportamento descompensado’

O apresentador Danilo Gentili ficou revoltado com uma obra na porta da casa dele no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Ele foi flagrado arremessando uma placa e um cone de sinalização. O apresentador reclamou com as pessoas que estão trabalhando na obra da dificuldade de entrar na própria casa. Em nota, a Prefeitura afirmou que lamenta o comportamento descompensado ofendendo trabalhadores e arremessando objetos de utilização pública. Confira.



