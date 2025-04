Prontos para o casório? Neymar e Bruna Biancardi são flagrados com aliança de prata em fotos

Será que vai rolar casamento mesmo? Entre boatos de uma nova traição de Neymar, ele e Bruna Biancardi apareceram usando alianças de prata na mão direita. E é claro que as expectativas dos fãs ficaram ainda mais fortes! O flagra do jogador aconteceu na academia, e o da influenciadora digital foi em uma foto com a filha. "Na última vez que perguntaram para o Neymar, ele disse que não estava sabendo de casamento nenhum", relembrou Keila. Veja!