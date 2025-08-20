Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Saiba a história dos dois filhos adotivos de Miguel Falabella

Theo e Cassiano têm vida fora dos holofotes e foram com o pai para o Festival de Gramado

Hora da Venenosa|Do R7

Miguel Falabella levou os dois filhos para o tapete vermelho do Festival de Gramado e surpreendeu o público. Theo, de 30 anos, e Cassiano, de 28 anos, foram adotados pelo ator e diretor e, por muito tempo, o chamavam de "tio". Os dois têm uma vida fora dos holofotes: Theo é economista, enquanto Cassiano trabalha como desenhista industrial.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • a-hora-da-venenosa
  • Festival de Gramado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.