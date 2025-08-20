Saiba a história dos dois filhos adotivos de Miguel Falabella

Miguel Falabella levou os dois filhos para o tapete vermelho do Festival de Gramado e surpreendeu o público. Theo, de 30 anos, e Cassiano, de 28 anos, foram adotados pelo ator e diretor e, por muito tempo, o chamavam de "tio". Os dois têm uma vida fora dos holofotes: Theo é economista, enquanto Cassiano trabalha como desenhista industrial.



