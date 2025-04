Saiba por que Taís Araújo recusou convite para atuar em ‘Velozes e Furiosos’

Algumas oportunidades na vida não voltam mais! Taís Araújo recusou um convite do próprio Vin Diesel para atuar em ‘Velozes e Furiosos’. O motivo? A atriz brasileira disse que queria se dedicar a ter um filho com o marido, Lázaro Ramos, e também estava com as férias marcadas. “Provavelmente, [o papel] seria para fazer a namorada de alguém”, apostou Keila Jimenez. Veja!