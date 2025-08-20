Sem paz! Relembre o caos que Neymar está vivendo no trabalho e na família

Neymar está enfrentando dificuldades tanto na vida pessoal, quanto na profissional. O jogador precisa lidar com o conflito entre Bruna Biancardi, a atual, e Amanda Kimberlly, a ex e mãe de sua filha Helena, sobre a exposição das filhas. Recentemente, Amanda reclamou por Bruna ter postado uma foto da herdeira brincando com Mavie. Já no trabalho, o jogador sofreu uma grande derrota em jogo do Santos, que perdeu de 6 a 0 contra o Vasco. E ele foi até falar com os torcedores, que invadiram o centro de treinamento do clube alvinegro praiano. "Em casa, ele está tomando de 7 a 1", brincou Keila Jimenez.



