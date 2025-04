Simone Mendes coloca o filho de dez anos para fazer dieta: ‘Só fruta’

Em vídeo publicado nas redes sociais, o filho de Simone Mendes aparece reclamando do lanche da escola, em que só poderia comer frutas. A cantora confirma que Henry, de dez anos, está de dieta. "Não posso comer nada, nem uma migalha de pão", contou o menino. Ainda na gravação, os pais de Henry elogiaram o emagrecimento dele. A Hora da Venenosa conversou com o pediatra Nelson Ejzenbaum, que afirmou que passar uma dieta para as crianças não é errado.